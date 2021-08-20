شكرا لقرائتكم خبر عن جون أنطوى مهاجم بيراميدز يقترب من الانضمام للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الغانى جون أنطوى، مهاجم فريق بيراميدز، من الانضمام إلى صفوف المصرى البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم الفريق الموسم المقبل في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى مسئولو المصرى البورسعيدى من التعاقد مع مهاجم سوبر لتعويض رحيل عمر كمال مهاجم الفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث الغانى جون أنطوى من أفضل المهاجمين في الدورى المصرى خلال السنوات الماضية.

ورغم التكتم الكبير من النادي المصري على القائمة الأفريقية المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل، إلا أن ”الخليج 365” نجح في الحصول على القائمة بالأسماء، وكانت أبرز مفاجآتها استبعاد عدد من نجوم الفريق، وعلى رأسهم كريم العراقي وعمر كمال عبد الواحد وأوستن أوموتو وأحمد جمعة.

وضمت قائمة الفريق الأفريقية 26 لاعبا هم: حراسة المرمى أحمد مسعود – أحمد دعدور – عصام ثروت – محمد شحاته، خط الدفاع: علاء عطا – محمد صالح – حجاج عويس –أحمد شديد قناوى – إسلام صلاح –أحمد شوشة – معاذ أنور، وخط الوسط: فريد شوقى – عمرو موسى – أحمد رفعت – عبده زين – إسلام أبو سليمة – مصطفى سلطان – إيزى إيميكا – إسلام عطية – محمد عنتر – حسن على – سعيدو صنبورى – إبراهيم سعيد – على حمدى، وخط الهجوم: جريندو عبد اللطيف – زياد فرج.

واستبعد المصري من القائمة الأفريقية سعيد سيمبورى بعد الاتفاق بين اللاعب والنادي على رحيله بنهاية الموسم الجاري لأحد الأندية المحلية والأقرب سيراميكا، مقابل التنازل عن مستحقاته.