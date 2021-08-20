شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عصام لاعب البنك الأهلى عقب الوقوف على الكرة: بتحصل فى بولندا.. وأنا آسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم محمد عصام لاعب، فريق البنك الأهلى، اعتذارا عبر صفحته بموقع تبادل الصور إنستجرام عقب الوقوف على الكرة خلال أحداث لقاء فريقه أمام مصر المقاصة الماضية في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقال محمد عصام: "أتقدم للجميع باعتذارى عما بدر منى في مباراة فريقى مع مصر المقاصة ولم يكن أبدا غرضى الاستهزاء أو التقليل من الخصم، وكان الأمر مجرد موقف حدث منى ومن آخرين أكثر من مرة عندما كنت لاعبا في الدورى البولندى وكان عاديا، لذلك لم أتصور أنه قد يؤذى مشاعر الآخرين بهذا الشكل، لذلك أتمنى من كل من استاء من الموقف تقبل اعتذارى".

وكشف أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، أن النادى وقع عقوبة مادية كبيرة على محمد عصام لاعب الفريق، بعد قيامه بالوقوف على الكرة في مباراة فريقه مع مصر المقاصة، والتى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدولة 31 بالدورى، وانتهت بفوز البنك الأهلى بخماسية مقابل 3 أهداف.

وقال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": أتحدث دائماً مع اللاعبين أن السلوك المنضبط أهم شىء، ومن قبل كان هناك لاعب رفض الخروج من الملعب وكان لنا إجراء حاسم وقتها، وبالأمس وقعنا غرامة مادية كبيرة جداً على اللاعب لأنه خرج الفريق من حالة تركيزه وكان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ من ذلك، وأقدم الاعتذار للمقاصة وجهازه الفنى.

وأضاف: "في بداية الموسم صادفنا سوء حظ كبير وخسرنا نقاط لم يكن متوقعا أن نخسرها، والفريق كان يملك 10 نقاط فقط بعد تولى خالد جلال المسؤولية، واليوم منحنى النقاط بدأ يتحسن".

وعن هدف البنك الأهلى في المرحلة المقبلة قال شرف نصار: "جلست مع اللاعبين والجهاز الفنى بالأمس وطالبتهم بحصد النقاط التسعة المتبقية والوصول للنقطة 41، حتى نصل إلى مركز جيد وليس ضمان البقاء فقط".

وواصل رئيس البنك الأهلى متحدثاً عن مدرب الفريق: "خالد جلال مدرب مميز وقادر على تخطى ضغط الوقت واعداد اللاعبين للمباريات المقبلة، حتى الآن لم نضمن البقاء، وأغلقنا صفحة مباراة المقاصة ولدينا مباريات صعبة جداً سنركز عليها، واللاعبين خضعوا لتدريبات استشفائية فور انتهاء لقاء المقاصة".

وأكد رئيس البنك الأهلى على احترامه لغزل المحلة قبل اللقاء المقبل قائلاً: "بغض النظر عن هزيمة غزل المحلة بالأمس فهو فريق كبير ولديه مدرب مميز، ويقدم كرة جيدة ويلعب بجدية وإصرار ولذلك نضع ألف حساب للقاء القادم".

واختتم: "نحرص على إسناد الأمر لأهله، طالما اخترت مدير فنى وهو من سيحاسب، فهو المسؤول عن اختيار اللاعبين والملعب، واختيار الملعب كان بناءً على رؤية المدرب السابق، وتعديل الملعب كان بناءً على رؤية خالد جلال بعد ذلك".