شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك لم يحصل على ضربات جزاء.. وأوباما ساهم فى "نقط كتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى خالد الغندور إن فريق الزمالك لم يحصل على ضربات جزاء خلال الثلاث مباريات الماضية في بطولة الدورى المصرى الممتاز، ولم يحصل أى لاعب على طرد من قبل الفريق الأبيض أو الفرق المنافسة.

وأوضح خالد الغندور خلال تقديم برنامجه "زملكاوى" في قناة الزمالك أن لاعبى الفريق الأبيض ببذلوا جهدا كبيرا هذا الموسم والظهور بشكل قوى في بعض المباريات الهامة، وهذا الأمر يأتى من قبل الجهاز الفني الذى يعمل بشكل قوى مع اللاعبين خلال التدريبات.

وأشار خالد الغندور إلى أن يوسف أوباما من أبرز لاعبى فريق الزمالك هذا الموسم، حيث ساهم بشكل كبير في حصد عدد كبير من النقاط وحسم يعض المباريات للفريق الأبيض في أوقات صعبة.

وخاض الزمالك مرانه الختامى، مساء أمس الخميس، استعدادا لخوض مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ستاد السويس الجديد، حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما تصدر جدول الرتيب برصيد 73 نقطة.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين وحرص كارتيرون على شرح النقاط الفنية الخاصة بفريق سيراميكا، والدور المطلوب من كل لاعب من الزمالك خلال المباراة.

وطالب المدير الفنى من اللاعبين ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات بالشكل المطلوب، من أجل تحقيق هدف الفريق من اللقاء بحصد الثلاث نقاط.