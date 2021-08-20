الأهلي يقبل تحدي المصري وينتظر عودة الأمل في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يخوض النادي الأهلي مباراة الجولة 32 في الدوري المصري الممتاز أمام المصري البورسعيدي على استاد الإسكندرية.

الأهلي فقد 4 نقاط في آخر 3 مباريات ليفقد صدارة الدوري لصالح الزمالك بفارق 4 نقاط ويصبح قريباً للغاية من خسارة اللقب.

تحدي صعب

الأهلي يخوض مواجهة صعبة للغاية أمام المصري الذي تأهل إلى الكونفدرالية الإفريقية بالحفاظ على موقعه في المربع الذهبي حتى يوم 10 أغسطس الجاري الذي شهد إرسال أسماء الأندية المصرية المشاركة إفريقياً الموسم المقبل.

المصري يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز الرابع برصيد 49 نقطة، مع لعب الأخضر مباراة واحدة أقل من الأزرق.

ويدرك النادي الأهلي أنه سيخوض مباراة لن تقل صعوبة عن مباراة الدور الأول التي فاز بها 2-1 بهدفي محمد شريف الغائب للإصابة.

عودة الأمل

مع التعادل مع طلائع الجيش في الجولة الماضية، تقلصت فرص النادي الأهلي بشدة في الظفر باللقب رقم 43 في تاريخه.

لكن بيتسو موسيماني مدرب الفريق أكد أن الأهلي سيلعب حتى النهاية بكرامة ويقاتل طالما كانت هناك فرصة، ومن أجل ذلك يعود الأحمر لقبول تحدي المصري.

الأهلي ينتظر تعثر الزمالك بالتعادل أو الخسارة أمام سيراميكا كليوبارترا في نفس التوقيت، ليتقلص الفارق إلى نقطة أو نقطتين قبل جولتين من النهاية ليعود الأمل لحامل اللقب.

دعم دفاعي

قائمة الأهلي للمباراة شهدت عودة مدافعه الأول بدر بانون الذي غاب عن المباريات السابقة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

كما يعود عمرو السولية الذي غاب عن المباراة السابقة بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، ليشكل قوة إضافية لخط وسط الأهلي في مواجهة المصري.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 32 في الدوري المصري

التاريخ: 20 أغسطس 2021

التوقيت: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد الإسكندرية