جونياس: أريد بناء هوية لبيراميدز.. والكأس أكبر أهدافنا حاليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح تاكس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز، بأن هدف في بداية تدريب الفريق كان بناء هوية له، ومن بعد ذلك تأتي النتائج، موضحًا أن الفوز بكأس مصر في الوقت الحالي هو أهم أهداف الفريق.

وقال جونياس في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "منذ اليوم الأول لي مع بيراميدز، أنا أركز على المشروع بالكامل، والمشروع يحتاج إلى وقت من أجل تحقيق النجاح، والنتائج ستأتي بشكل طبيعي مع الوقت".

وعن حماسه للعمل مع بيراميدز، قال :"بقيت بدون فريق لمدة عام ونصف، والسبب أنني كنت أرغب في تدريب فريق كبير مثل بيراميدز، لكني أتيت في الفترة الأخيرة حيث كان بيراميدز يعاني كثيرًا".

وتابع: "في الفترة الحالية أحاول أن أخلق هوية للفريق، وفي نفس الوقت الفوز بالمباريات، وهذا الأمر ليس سهلًا فعندما أتيت كنا نلعب 3 مباريات في 10 أيام".

وأضاف: "في هذه الفترة من الصعب أن نخلق هوية ونحقق نتائج أيضًا، لكن أعتقد أنك تتفق معي أن الأداء جيد للغاية، وما تراه الآن أنه بعد فترة النتائج تأتي".

وواصل: "هذا هو التسلسل الطبيعي لأي شيء، بدون لعب الكرة لا تستطيع أن تحقق النجاح".

وتحدث عن عقده مع الفريق، قائلًا :"وقعت عقد مع بيراميدز لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى موسم أخر، أنا لا أعلم ماذا سيحدث، لكن رغبتي هي الاستمرار مع فريق كبير مثل بيراميدز، وتحقيق البطولات في ظل اللاعبين المميزين والإدارة المميزة".

واختتم بالإشارة إلى موقفه من كأس مصر، قائلًا :"بطولة الكأس هي الهدف الأكبر بالنسبة لنا الآن، خلال الموسم الحالي كل المباريات هامة، لأننا نريد أن نظل بمستوى طيب حتى النهاية".