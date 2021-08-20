الزمالك ينفي أخبار التجديد والتغيير.. ويؤكد: رئيس النادي هو المصدر الرسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا مساء اليوم الخميس، نبقى خلاله بعض الأنباء المتداولة التي ترددت خلال الفترة الأخيرة.

ونفى البيان الذي نشره الزمالك عبر صفحته الرسمية، شائعات تجديد عقود بعض اللاعبين، أو إجراء أي تغييرات في قطاع الكرة في الوقت الحالي.

وأضاف البيان: "تهيب اللجنة بجماهير نادي الزمالك بالتماسك ورفض أي شائعات الهدف منها معروف"

وأكمل البيان: "يؤكد أعضاء اللجنة أن أي أخبار صحيحة يتم نشرها من خلال الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للنادي ومن خلال رئيس النادي باعتباره المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة".

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام ملاحقه الأهلي، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.