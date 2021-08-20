اتحاد الكرة يعلن.. الحنفي حكماً للزمالك وسيراميكا.. وعادل للأهلي والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الجولة 32 في الدوري المصري الممتاز التي تقام مساء الجمعة.

محمد عادل سيدير مباراة الأهلي والمصري بمعاونة أحمد توفيق ويوسف البساطي، وجلال أحمد حكماً رابعاً، ومعهم أحمد الغندور على تقنية الفيديو ومساعده محمود ناجي.

وسيكون محمد الحنفي حكماً لمباراة سيراميكا كليوباترا مع الزمالك على استاد السويس الجديد، ويعاونه محمد عبد المجيد وعمر فتحي وأشرف مسعد، ومعهم طارق مجدي على الفيديو بمساعدة محمد يوسف.

الزمالك يتصدر جدول الترتيب برصيد 73 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الثاني قبل 3 جولات من النهاية، لتشتد المنافسة في الأمتار الأخيرة.