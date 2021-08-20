الزمالك يواجه سيراميكا في الخطوة قبل الأخيرة للتتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يلتقي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ستاد السويس الجديد، في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري، والتي تشهد في الوقت ذاته مواجهة الأهلي أمام المصري.

ترتيب الفريقين

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، قبل 3 جولات من النهاية.

ويسعى الزمالك للفوز في مباراتيه القادمتين أمام سيراميكا والإنتاج الحربي، ليتوج رسميا باللقب الـ13 في تاريخه.

وعلى الجانب الآخر، يحتل سيراميكا كليوباترا في موسمه الأول وسط كبار الممتاز المركز التاسع برصيد 38 نقطة، وضمن البقاء رسميا في بطولة الدوري بعد التعادل في الجولة السابقة أمام الاتحاد السكندري.

حكم المباراة

ويدير المباراة تحكيميا محمد الحنفى حكام للساحة، وطارق مجدى حكما لتقنية الفيديو.

الغيابات

واستعاد الزمالك لاعبيه الغائبين عن المباراة السابقة أمام دجلة، محمود حمدي الونش، ومحمد عبدالشافي للإيقاف، فيما لن تشهد القائمة غياب أي لاعب، فيما يعاني سيراميكا كليوباترا من غيابات أبرزها أحمد ياسر ريان الذي انتقل للاحتراف في ألتاي التركي، وإصابة صالح جمعة بقطع في وتر أكيلس، بالإضافة لرجب بكار ظهير أيمن الفريق للإيقاف.

قائمة الزمالك

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق المتجهة إلى السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم "جنش" – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي "الونش"- محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفني – محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى – مروان حمدي.

مباراة الدور الأول

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وسيراميكا بفوز الزمالك بهدفين نظيفين لأشرف بنشرقي وإمام عاشور.

أجندة المباراة

طرفا المباراة: سيراميكا كليوباترا والزمالك

حكم المباراة محمد الحنفي

القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس

الملعب: السويس الجديد

التوقيت: التاسعة مساء الجمعة 20 أغسطس 2021