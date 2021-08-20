خاص.. ننشر أسماء حكام مباراتي الجمعة.. الحنفي للزمالك.. وعادل للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أخطر اتحاد الكرة الحكام المعينين لإدارة مباراتي سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك، والأهلي أمام المصري في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري.

وعلم الخليج 365، أن لجنة الحكام أسندت مباراة سيراميكا والزمالك لمحمد الحنفي حكم ساحة، على أن يتواجد طارق مجدي حكما للفيديو.

أما مباراة الأهلي فيديرها محمد عادل حكما للساحة.

وتقام المباراتان في التوقيت ذاته في تمام التاسعة مساء الجمعة.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، فيما يلاحقه الأهلي في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، قبل 3 جولات من النهاية.