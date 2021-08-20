نتيجة مباراة النصر والفيصلي في الدوري السعودي..«تافاريس يُفسد فرحة تاليسكا»

تعرف على نتيجة مباراة النصر والفيصلي في الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس 19 أغسطس 2021 على ملعب مدينة المجمعة.

أفسد مهاجم الرأس الأخضر ونادي الفيصلي «جوليو تافاريس» فرحة المهاجم الجديد لنادي النصر «تاليسكا» بتسجيل هدفين متتاليين قاد بهما فريقه لتحقيق أول فوز هذا الموسم، بعد السقوط في فخ التعادل خلال الافتتاح أمام الأهلي.

وألحق الفيصلي الخسارة الأولى بالنصر عندما حول تأخره بهدف مُبكر سجله تاليسكا في الدقيقة الثامنة، إلى فوز مُستحق بنتيجة 2-1، ليتقدم إلى صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت لحين انتهاء باقي مباريات هذه الجولة.

ولم يمهل النصر مضيفه سوى سبع دقائق حتى أخذ الأسبقية، عندما صوب البرازيلي اندرسون تاليسكا كرة من ركلة حرة مباشرة استقرت في المقص الأيسر للحارس مصطفى ملائكة عند الدقيقة 8.

ولاحت فرصة للفيصلي لتعديل النتيجة لكن البرازيلي غييرمي طوح بالكرة بعيداً عن المرمى في الدقيقة 20.

ومن هجمة منسقة كاد النصر أن يعزز تقدمه بهدف ثان لكن كرة الكاميروني فانسان أبو بكر مرت بجوار القائم عند الدقيقة 24.

كما انقذ حارس النصر السعودي «وليد عبدالله» مرماه من هدف محقق عندما حول كرة خطرة بأطراف أصابعه للركنية في الدقيقة 30.

وحاول الفيصلي الذي كان الطرف الأفضل خلال الشوط الأول تعديل النتيجة، إلى أن تحصل على ركلة جزاء نفذها جوليو تافاريس ولعبها بطريقة مميزة على يسار الحارس وليد عبدالله في الدقيقة الرابعة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع بالشوط الأول.

وبعد مرور أربع دقائق من بداية الشوط الثاني للمباراة، أضاف الفيصلي هدفه الثاني إثر كرة عرضية لم يجد تافاريس أي صعوبة في إيداعها بشباك العالمي عند الدقيقة 50.

ولاحت فرصة أخرى للفيصلي لتعميق الفارق لكن وليد عبدالله كان حاضراً ومنع الكرة بقدمه وحولها للركنية في الدقيقة 53.

وتهيأت فرصة للنصر لتعديل النتيجة لكن البديل عبدالمجيد الصليهم تباطأ في تسديد الكرة ليتدخل الدفاع وينهي خطورتها (60).

وواصل النصر بحثه عن التعادل وصوب تاليسكا كرة من ركلة حرة مباشرة لكنها اعتلت العارضة في الدقيقة 80.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع كاد الفيصلي أن يسجل هدفاً ثالثاً من هجمة مرتدة لولا تدخل المدافع الذي حول الكرة للركنية.