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الامارات | تسديدات.. خميس يدشن موهبة الإعلان

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف الرباع الذهبي محمد خميس، موهبة جديدة بجانب هوايته الرئيسة في حصد الميداليات في كبرى المحافل العالمية، بالدخول إلى عالم الإعلان من بابه الواسع، بعد أن ظهر خميس بدعم من أحد البنوك الكبرى في العالم، في فيلم ترويجي عن دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020» التي يشارك فيها خميس، وتنطلق الثلاثاء المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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