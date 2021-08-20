الامارات | تسديدات.. خميس يدشن موهبة الإعلان

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. خميس يدشن موهبة الإعلان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف الرباع الذهبي محمد خميس، موهبة جديدة بجانب هوايته الرئيسة في حصد الميداليات في كبرى المحافل العالمية، بالدخول إلى عالم الإعلان من بابه الواسع، بعد أن ظهر خميس بدعم من أحد البنوك الكبرى في العالم، في فيلم ترويجي عن دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020» التي يشارك فيها خميس، وتنطلق الثلاثاء المقبل.

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