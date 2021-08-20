الامارات | منصور البلوشي يعود إلى حماية عرين البطائح

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور البلوشي يعود إلى حماية عرين البطائح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي البطائح مع حارس المرمى منصور غلوم البلوشي، لحماية عرينه في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، قادماً من نادي العروبة الذي تعاقد معه بداية الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يفسخ عقده ويعود إلى تمثيل البطائح بعقد لسنة واحدة.

من جهته، أكد مدير الفريق الأول للبطائح، حمدان الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» أن «اللاعب منصور سيلتحق بمعسكر الفريق المقام حالياً في مصر لاستكمال جاهزيته الفنية والبدنية».

وقاد البلوشي (29 سنة) خورفكان للصعود لدوري الخليج العربي في 2019، ونال جائزة أفضل حارس مرمى في دوري الدرجة الأولى، كما لعب مع النصر في مطلع مسيرته الكروية، ثم رأس الخيمة والعربي وخورفكان والبطائح، الذي لعب له الموسم الماضي بعد الانتقالات الشتوية.

وقال البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «اشعر بالسعادة لانضمامي لصفوف البطائح، واتقدم بالشكر لإدارة النادي للتعاقد معي، وأتمنى أن أكون بمستوى فني مميز يؤهلني لتقديم موسم طيب نتمكن به من تحقيق التطلعات».

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