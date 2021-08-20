الامارات | تسديدات.. لابا ينشر صورة بـ 151 هدفاً

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. لابا ينشر صورة بـ 151 هدفاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، صورة عبر حسابه في «إنستغرام» مع مساعد مدرب الفريق، الأسطورة أحمد عبدالله، الشهير بـ«غزال العين»، الذي يتربع على عرش هدافي الفريق على مر التاريخ برصيد 117 هدفاً، فيما لدى لابا كودجو 34 هدفاً سجلها مع «الزعيم»، وعلق: «لقد تعلمت الكثير من خبراتك ونصائحك».

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