الامارات | بني ياس يتفاءل بالبداية النموذجية أمام الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يتفاءل بالبداية النموذجية أمام الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق بني ياس في الساعة 09:30 من مساء اليوم، على استاد الشامخة، ضيفه الوصل، في افتتاحية مشوار دوري أدنوك لكرة القدم، في لقاء يدخله «السماوي» برغبة واضحة، تتمثل في تكرار البداية النموذجية التي حققها في النسخة الماضية، حينما فاز في المباراة الافتتاحية على المنافس ذاته، بنتيجة 4-1، وهو الانتصار الذي منحه بعدها دافعاً معنوياً كبيراً، وأهله للاستمرار في المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة.

وفيما يمنّي مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال ايسيلا، ولاعبيه، أنفسهم بتحقيق الفوز في اللقاء اليوم، لكن عليهم التغلب على الظروف المحيطة بهم، والمتمثلة في مغادرة تشكيلة الفريق أسماء مؤثرة، كان لها دور مهم في إنهاء الدوري في الموسم الماضي بمركز الوصيف، على غرار الهداف البرازيلي جواو بيدرو، الذي انتقل إلى الوحدة، وسلطان الشامسي، الذي تعاقد معه فريق العين.

وفي المقابل، ينشد فريق الوصل هو الآخر تحقيق الانتصار في أول المشوار، خاصة في ظل الرهان الكبير للجماهير على قدرة «الإمبراطور» على أن يكون الحصان الأسود في الموسم الحالي، عطفاً على التعاقدات التي أبرمها خلال الفترة الماضية، إلى جانب الاستقرار الفني باستمرار المدرب البرازيلي هيلمان.

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