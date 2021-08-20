الامارات | أبوالشوارب: طموحاتنا في الموسم الجديد تليق باسم ومكانة النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالشوارب: طموحاتنا في الموسم الجديد تليق باسم ومكانة النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي النصر، عبدالرحمن أبوالشوارب، أن طموحات «العميد» كبيرة خلال الموسم الجديد، وتليق باسم ومكانة نادي النصر.

وقال في تصريح رسمي نشر على الموقع الرسمي للنادي: «خلال الفترة الماضية خاض (العميد) معسكراً إعدادياً خارجياً، واعتمدنا على مبدأ الاستقرار في الجهازين الفني والإداري، وفي قائمة اللاعبين الأجانب».

وأضاف: «نجحنا في تدعيم الفريق بالعناصر المميزة من اللاعبين الذين سيشكلون إضافة قوية، وتم إغلاق القائمة، ولا توجد أي رغبة في إبرام أي تعاقد أو الاستغناء عن أي لاعب في الفترة الحالية على الإطلاق».

وتابع: «آمالنا في نادي النصر كبيرة وفي جمهورنا الوفي أكبر، لأن عشاق (العميد) ومُحبيه في كل مكان جمهور يضرب فيه المثل في الإخلاص والعطاء بلا مقابل، دون انتظار شيء من أحد إلا مؤازرة (العميد) ورفع مكانته بين الأندية، رسالتي إلى جمهور (العميد) النصراوي أن يترفعوا عن متابعة الأخبار المغرضة، فكل ما يحدث هو محاولة للتشويش على الانطلاقة الجيدة للفريق في الموسم الجديد، وأن يتابعوا الأخبار من مصادرها الرسمية، وأن يتأكدوا تماماً أنه يوجد في نادي النصر رجال يعملون من أجل إسعادهم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news