الامارات | الشارقة يبدأ ضربة البداية بحثاً عن تكرار سيناريو 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يبدأ ضربة البداية بحثاً عن تكرار سيناريو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهلّ الشارقة، حامل لقب الدوري في 2019، مشواره بدوري أدنوك للمحترفين، أمام نظيره فريق اتحاد كلباء، عند الساعة 21:30 مساء اليوم، على استاد نادي الشارقة، في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين، إذ يسعى كل منهما إلى الفوز، فيما يأمل الفريق الشرقاوي تكرار سيناريو فوزه باللقب في 2019، واستعادة أمجاده ومكانته السابقة، بعدما تراجع كثيراً في الموسم الماضي، علماً أن آخر مواجهة بين الفريقين في دوري الموسم الماضي انتهت بفوز كلباء بهدف نظيف.

ويعوّل الشارقة، الذي خاض خمس مباريات ودية تحضيراً للموسم الجديد أمام بني ياس وخورفكان والوصل والجزيرة وعجمان، كثيراً على الثنائي الجديد بيرنارد ومالانغو، اللذين يتوقع منهما أن يكونا ورقتي الفريقين الرابحتين في الموسم الجديد.

وفي المقابل، فإن اتحاد كباء الذي يقوده المدرب خورخي دا سيلفا، عزز صفوفه هذا الموسم بنخبة من اللاعبين، من بينهم الثلاثي الأجنبي المجري رولاند فارغا، والنمساوي روبيرت زولج، والبيروفي ويلدر كارتاجينا.

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