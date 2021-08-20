الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 أغسطس 2021
دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة - الظفرة 19:15
خورفكان - العين 10:15
الشارقة - كلباء 21:30
بني ياس - الوصل 21:30
الدوري السعودي
الباطن - أبها 20:05
ضمك - الطائي 20:10
التعاون - الهلال 21:50
إنبي - طلائع الجيش 21:00
الإسماعيلي - وادي دجلة 21:00
الأهلي - المصري 23:00
سيراميكا - الزمالك 23:00
الدوري الأردني
سحاب - شباب الأردن 19:00
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