اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 أغسطس 2021

دوري أدنوك للمحترفين

الجزيرة - الظفرة 19:15

خورفكان - العين 10:15

الشارقة - كلباء 21:30

بني ياس - الوصل 21:30

الدوري السعودي

الباطن - أبها 20:05

ضمك - الطائي 20:10

التعاون - الهلال 21:50

إنبي - طلائع الجيش 21:00

الإسماعيلي - وادي دجلة 21:00

الأهلي - المصري 23:00

سيراميكا - الزمالك 23:00

الدوري الأردني

سحاب - شباب الأردن 19:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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