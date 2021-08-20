شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عدم صحة ما تردد عن عقود اللاعبين أو أي تغييرات في قطاع الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب كل ما تردد عن تجديد عقود بعض اللاعبين، كذلك نفت اللجنة إجراء أي تغييرات في قطاع الكرة في الوقت الحالي وأوضحت اللجنة خلال بيانها الرسمى عبر موقع النادى إنها تهيب بجماهير نادي الزمالك بالتماسك ورفض أي شائعات الهدف منها معروف.

ويؤكد أعضاء اللجنة أن أي أخبار صحيحة يتم نشرها من خلال الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للنادي ومن خلال رئيس النادي باعتباره المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة .

ويستعد الزمالك خلال الوقت الحالى، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ستاد السويس الجديد، حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما تصدر جدول الرتيب برصيد 73 نقطة.

وعقد كارتيرون جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران اليوم الخميس، وحرص كارتيرون على شرح النقاط الفنية الخاصة بفريق سيراميكا، والدور المطلوب من كل لاعب من الزمالك خلال المباراة وطالب المدير الفنى من اللاعبين ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات بالشكل المطلوب، من أجل تحقيق هدف الفريق من اللقاء بحصد الثلاث نقاط.

وحقق الزمالك الفوز على وادى دجلة، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 22 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فى الوقت الذى تعادل فيه الأهلى مع طلائع الجيش، سلبيًا، ليوسع الفارق بينه وبين الفارس الأبيض ليحتل المركز الثانى برصيد 69 نقطة، قبل 3 جولات من انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.