شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدورى المصري بعد مباريات اليوم الخميس 19 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافي الدورى المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء 18 /8 /2021 لم يشهد تغييرا على صعيد الهدافين، بعد إقامة مباراة في إطار الأسبوع الثانى والثلاثين بمواجهة بيراميدز وأسوان.

وشهد سباق الهدافين استمرار محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على صدارة القائمة برصيد 19 هدفا ويأتى أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا فى المركز الثانى برصيد 15 هدفا، وأشرف بن شرقى جناح الزمالك، الذى حجز المركز الثالث برصيد 13 هدفا، بينما حجز عمر كمال عبد الواحد المركز الرابع برصيد 12 هدفا.

وعاد فريق بيراميدز إلى المربع الذهبى بالفوز على أسوان بهدفى إسلام عيسى فى الدقيقة "45 +3" و"90" من عمر المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين، بينما ظل أسوان يصارع الهبوط في المركز السادس عشر من الدورى.