ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس 19 / 8 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب جدول الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء 18 /8 /2021 تغييرا بعد إقامة مباراة في إطار الأسبوع الثانى والثلاثين بمواجهة بيراميدز مع أسوان.

وواصل نادى الزمالك تربعه على صدارة جدول بطولة الدور برصيد 73 نقطة، فيما استمر النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة، واحتل المصرى المركز الثالث برصيد 49 نقطة بالتساوى مع بيراميدز الذى قفز الى المركز الرابع ، فيما يأتي سموحة خامسا برصيد 47 نقطة ، فيما جاء الاتحاد السكندرى فى المركز السادس برصيد 43 نقطة.

وعاد فريق بيراميدز إلى المربع الذهبى بالفوز على أسوان بهدفى إسلام عيسى فى الدقيقة "45 +3" و"90" من عمر المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين، بينما ظل أسوان يصارع الهبوط في المركز السادس عشر من الدورى.

وبهذه النتيجة قفز بيراميدز إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 46 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

فيما ظل أسوان في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 56 هدفاً بينما وقع أسوان فى المركز ال16 برصيد 27 نقطة بعد الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين.