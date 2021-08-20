شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 – 8 – 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 – 8 – 2021، العديد من الأحداث المهمة وكان أبرزها، رفض مسئولو الزمالك، خروج الايفوارى رزاق سيسيه جناح الفريق، معارا فى الموسم الجديد لكون عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز الأخبار الرياضية التى حدثت اليوم الخميس 19 – 8 – 2021.

- تعديل موعد مباراة المنتخب مع أنجولا فى تصفيات كأس العالم إلى 1 سبتمبر

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم تعديل موعد اقامة مباراة منتخبى مصر وأنجولا فى بداية تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، لتقام فى التاسعة مساء الأربعاء الأول من سبتمبر المقبل باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة، بدلا من الثانى من نفس الشهر كما كان مقررا مسبقا.

- الزمالك يرفض الرحيل المجانى لرزاق سيسيه ويضمه إلى قائمته فى هذه الحالة

يرفض مسئولو الزمالك، خروج الايفوارى رزاق سيسيه جناح الفريق، معارا فى الموسم الجديد لكون عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل وسيتم الموافقة على إعارته لمدة موسم جديد فى حالة واحدة تتمثل فى تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل وحال عدم تجديد اللاعب لتعاقده وعدم تلقى عرض مالى قوى لبيعه سيتم قيده فى قائمة الفريق والاستفادة بجهوده فى الموسم المقبل حينما يتعافى من الإصابة التى لحقت به فى الركبة خلال فترة إعارته لنهاية الموسم الحالى مع الاتحاد السكندرى.

- الأهلي يراجع الأخطاء في المباريات المتبقية بعد انخفاض فرص حصد الدوري

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على مراجعة الأخطاء التي وقع فيها الفريق الأحمر من جهاز فني ولاعبين في مشوار الدوري طوال الفترة الماضية، وتسببت في فقدان عدد كبير من النقاط وتصعيب مهمة الأهلي في الاحتفاظ بدرع الدوري للمرة السادسة على التوالي والـ43 في تاريخه.

- شوقي غريب يدرس عدد من العروض قبل تحديد وجهته الجديدة

تلقى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى عددا من العروض للتدريب خلال الفترة القادمة بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأولمبي بعد صعوده إلى دور الـ 8 في أولمبياد طوكيو ومن قبلها الفوز بالأمم الافريقية للمنتخبات الاولمبية التي استضافتها مصر نوفمبر 2019.

- شيكابالا يترقب البطولة رقم 15 فى تاريخه مع القلعة البيضاء.. إنفوجراف

اقترب نادى الزمالك من حصد لقب الدورى العام للمرة رقم 13 فى تاريخ القلعة البيضاء، بعدما هيمن على صدارة جدول الدورى برصيد 73 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه النادى الأهلى، صاحب المركز الثانى برصيد 69 نقط، وفى الحالة التتويج بالدورى سيحقق محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد القلعة البيضاء رقماً قياسياً فى تتويجه بالبطولات مع الفريق الأبيض.

- فانجيلس أنجيلو مدرب سلة الزمالك يوقع رسمياً لمدة موسم واحد

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب في التعاقد مع اليوناني فانجيلس أنجيلو لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في الموسم المقبل.

ووقع المدرب اليوناني على عقود تدريب سلة الزمالك اليوم الخميس بمقر النادي بميت عقبة لمدة موسم واحد.

- المنتخب يضع شرطا لاستدعاء رمضان صبحى ومحمد شريف للمعسكر المقبل

تسلم الجهاز الفنى لمنتخب مصر ، التقارير الطبية الخاصة بجميع لاعبى الفراعنة المصابين فى الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم رمضان صبحى ومحمد فاروق لاعبا بيراميدز ومحمد شريف وحسين الشحات لاعبا الأهلى، لمناقشتها وحسم مصيرهم من لحاق المعسكر المقبل من عدمه.

- تفاصيل رسالة كارتيرون إلى لاعبى الزمالك قبل مواجهة سيراميكا

حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على التأكيد فى حديثه مع لاعبى الفريق إن لقب الدورى مازال لم يحسم وذلك قبل مواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

- إصابة أجاى .. وانتظام أيمن أشرف والشحات فى تدريبات الأهلى

أنتظم الثنائى أيمن أشرف وحسين الشحات، لاعبا الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري، المقرر إقامتها مساء غد الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

- تفاصيل تقسيمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا بالدورى

أجرى فريق الزمالك تقسيمة فنية قوية فى ختام مران اليوم بالسويس، استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ستاد السويس الجديد، حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما تصدر جدول الرتيب برصيد 73 نقطة.

- حسام البدرى يطلب حضور الجماهير فى مباراة منتخب مصر أمام انجولا

طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة حضور الجماهير فى مباراة الفراعنة أمام انجولا يوم 1 سبتمبر المقبل فى افتتاح تصفيات كأس العالم 2022.

ويرغب حسام البدرى فى حضور الجماهير باستاد الدفاع الجوى، لدعم اللاعبين ومساندتهم فى افتتاح التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 ، فى ظل الظروف الصعبة التى تواجه المنتخب وعلى رأسها حالة الاجهاد التى تضرب اللاعبين بسبب ضغط مباريات الدورى قبل انطلاق التصفيات المونديالية.

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