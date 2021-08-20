شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد الرازق حكما لمباراة إنبى والطلائع.. وعاشور للإسماعيلى ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة الإسماعيلى ووادى دجلة بمسابقة الدورى العام غدا الجمعة، ومعه نادر قمر الدولة حكم فيديو، بينما اختارت اللجنة الحكم وليد عبد الرازق لمباراة إنبى وطلائع الجيش ومعه صبحى العمراوى لتقنية الفيديو.

وأعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال قائمة لاعبيه، استعدادا للقاء وادى دجلة غدا ضمن منافسات الأسبوع الــ32 من بطولة الدورى المحلى.

القائمة شهدت الاستمرار فى ضم اللاعبين الشباب المميزين من الوجوه الجديدة مثل زياد طارق ومحمد سليمان فى إطار سياسة الجهاز الفنى لمنح الفرصة للجميع من أجل تجهيزهم استعدادا للموسم الجديد.

القائمة ضمت كل من:

حارس مرمى: محمد صبحى ،محمد مجدى ، عبد الرحمن صلاح.

خط الدفاع: باهر المحمدى، مروان الصحراوى، محمد هاشم، حسين السيد، محمد نصر، مصطفى الزنارى، محمد إيهاب.

خط الوسط: عماد حمدى، محمد حسن، عمر الوحش، أحمد مصطفى، أحمد مدبولى، محمد الشامى، محمد عادل، مصطفى فارس، بابل، محمد بيومى، محمد الضرف، محمود دونجا، محمد سليمان، محمد عبد السميع، محمد صادق، زياد طارق.

خط الهجوم: شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، مروان شوقى، شيلونجو.