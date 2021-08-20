7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 – 8 – 2021، العديد من الأحداث المهمة وكان أبرزها، رفض مسئولو الزمالك تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية حدثت اليوم الخميس 19 – 8 – 2021.

- تعديل موعد مباراة المنتخب مع أنجولا فى تصفيات كأس العالم إلى 1 سبتمبر

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم تعديل موعد اقامة مباراة منتخبى مصر وأنجولا فى بداية تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، لتقام فى التاسعة مساء الأربعاء الأول من سبتمبر المقبل باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة، بدلا من الثانى من نفس الشهر كما كان مقررا مسبقا.

- الزمالك يرفض الرحيل المجانى لرزاق سيسيه ويضمه إلى قائمته فى هذه الحالة

يرفض مسئولو الزمالك، خروج الايفوارى رزاق سيسيه جناح الفريق، معارا فى الموسم الجديد لكون عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل وسيتم الموافقة على إعارته لمدة موسم جديد فى حالة واحدة تتمثل فى تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل وحال عدم تجديد اللاعب لتعاقده وعدم تلقى عرض مالى قوى لبيعه سيتم قيده فى قائمة الفريق والاستفادة بجهوده فى الموسم المقبل حينما يتعافى من الإصابة التى لحقت به فى الركبة خلال فترة إعارته لنهاية الموسم الحالى مع الاتحاد السكندرى.

- الأهلي يراجع الأخطاء في المباريات المتبقية بعد انخفاض فرص حصد الدوري

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على مراجعة الأخطاء التي وقع فيها الفريق الأحمر من جهاز فني ولاعبين في مشوار الدوري طوال الفترة الماضية، وتسببت في فقدان عدد كبير من النقاط وتصعيب مهمة الأهلي في الاحتفاظ بدرع الدوري للمرة السادسة على التوالي والـ43 في تاريخه.

- شوقي غريب يدرس عدد من العروض قبل تحديد وجهته الجديدة

تلقى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى عددا من العروض للتدريب خلال الفترة القادمة بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأولمبي بعد صعوده إلى دور الـ 8 في أولمبياد طوكيو ومن قبلها الفوز بالأمم الافريقية للمنتخبات الاولمبية التي استضافتها مصر نوفمبر 2019.

- شيكابالا يترقب البطولة رقم 15 فى تاريخه مع القلعة البيضاء.. إنفوجراف

اقترب نادى الزمالك من حصد لقب الدورى العام للمرة رقم 13 فى تاريخ القلعة البيضاء، بعدما هيمن على صدارة جدول الدورى برصيد 73 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه النادى الأهلى، صاحب المركز الثانى برصيد 69 نقط، وفى الحالة التتويج بالدورى سيحقق محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد القلعة البيضاء رقماً قياسياً فى تتويجه بالبطولات مع الفريق الأبيض.

- المنتخب يضع شرطا لاستدعاء رمضان صبحى ومحمد شريف للمعسكر المقبل

تسلم الجهاز الفنى لمنتخب مصر ، التقارير الطبية الخاصة بجميع لاعبى الفراعنة المصابين فى الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم رمضان صبحى ومحمد فاروق لاعبا بيراميدز ومحمد شريف وحسين الشحات لاعبا الأهلى، لمناقشتها وحسم مصيرهم من لحاق المعسكر المقبل من عدمه.

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