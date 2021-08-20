شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 19 / 8 / 2021 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 19/8 /2021 إقامة مباراة واحدة فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى، وهى بيراميدز مع أسوان.

نجح فريق بيراميدز فى العودة إلى المربع الذهبى بالفوز على أسوان بهدفى إسلام عيسى فى الدقيقة "45 +3" و"90" من عمر المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين، بينما ظل أسوان يصارع الهبوط في المركز السادس عشر من الدورى.

وبهذه النتيجة قفز بيراميدز إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 46 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً. فيما ظل أسوان في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 56 هدفاً.