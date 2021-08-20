شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس البروفة الأخيرة من تدريبات سيراميكا استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق سيراميكا تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الجمعة على استاد السويس الجديد في الجولة 32 من مسابقة الدوري العام.

وخاض لاعبو سيراميكا التدريب الختامي في السويس، وشارك فيه جميع اللاعبين، بمن فيهم رجب بكار، الظهير الأيمن، الذي يغيب عن مواجهة الزمالك، بداعي الإيقاف، لحصوله على الإندار الثالث أمام نادي الاتحاد السكندري وانضم "بكار" لمعسكر الفريق، بعد أن حصل على إجازة قصيرة لمدة 24 ساعة، عقب مباراة الاتحاد السكندري، بموافقة هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا.

وظهرت الجدية على لاعبي سيراميكا خلال المران الأخير، الذي استهله هيثم شعبان المدير الفنى للفريق بمحاضرة نظرية، لشرح بعض النقاط الفنية من خلال الاستعانة بـ"سبورة" للشرح من خلالها طريقة اللعب والنقاط التى يرغب المدير الفنى لسيراميكا فى التركيز عليها، وغلب الحماس على الأجواء، سعيًا للمشاركة في اللقاء المهم مع تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية التي يرغب هيثم شعبان في تنفيذها خلال المباراة.

ووعد هيثم شعبان بتقديم مباراة قوية أمام الزمالك رغم الغيابات المؤثرة التي ضربت الفريق مؤخرا، معربا عن رضاه على أداء الفريق في مباراته أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت مساء أمس، بالجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال المدير الفني لسيراميكا في تصريحات لليوم السابع: "واجهنا خصم قوي يقوده جهاز فني كبير ومحترم بقيادة الكابتن حسام حسن، ولكن لاعبونا كان لهم اليد العليا في معظم مجريات اللقاء، وأهدرنا أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق شادي حسين ومحمد ابراهيم وميدو جابر".

وأكمل شعبان: "فرضنا أسلوب لعبنا على فريق الاتحاد السكندري، الذي كان يلعب على أرضه،. الكل يعلم مدى صعوبة مواجهة زعيم الثغر على ملعب استاد الإسكندرية، ولكن لاعبي سيراميكا التزموا بتعليمات الجهاز الفني فخرج الأداء بشكل مميز، وكان ينقصنا التوفيق لتحقيق الفوز".

وعدّد هيثم شعبان مكاسب اللقاء قائلا: "الخروج بشباك نظيفة لأول مرة منذ عدة مباريات هو أمر جيد بالنسبة لنا، ونتاج عمل كبير من مصطفى عفيفي مدرب الحراس مع عامر عامر، وكذلك الجهاز الفني بالكامل مع خط الدفاع والوسط، أيضا مصطفى سعد ميسي من أهم مكاسب اللقاء، فهو لاعب صاعد من أبناء النادي، اعتمدنا عليه في الدرجة الثانية، ويؤدي بشكل جيد كدا معنا في الدوري الممتاز خلال تلك الفترة".

وأكمل: "سعيد جدا بعودة شريف دابو ومشاركته في جزء من اللقاء بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة، وكذلك مدى استجابة اللاعبين للمرونة التكتيكية، فلقد بدأنا اللقاء بثلاثة لاعبين في خط الدفاع، ثم غيرنا الطريقة لملعب بأربعة، وأجاد اللاعبون في الطريقتين".

وأتم حديثه قائلا: "أغلقنا ملف مباراة الاتحاد السكندري، ونركز الأن في لقاء الزمالك المقبل، نتطلع لتقديم مباراة قوية أمام متصدر جدول الترتيب، والتغلب على الغيابات التي طرأت فجأة على الفريق بإصابة صالح جمعة الطويلة، ورحيل أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي".