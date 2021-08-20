شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة بيراميدز وأسوان فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق بيراميدز الفوز من نظيره أسوان بهدفى إسلام عيسى فى الدقيقة "45 +3" و"90" من عمر المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين بينما ظل أسوان يصارع الهبوط في المركز السادس عشر من الدورى.

وبهذه النتيجة قفز بيراميدز إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 46 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

فيما ظل أسوان في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 56 هدفاً.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق، خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود صابر، خط الهجوم: إبراهيم عادل.

بينما جاء تشكيل أسوان كالتالى:عمر رضوان في حراسة المرمى، أحمد سالم صافى، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد العشري، الحسينى سمير، محمد خليفة، أحمد الألفى، أحمد صغيري، محمد أسامة، مانويل إيجيبتور.