شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عيسى: بيراميدز "عينه" على المركز الثالث.. ونتائجنا لم تكن مرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إسلام عيسى لاعب فريق نادي بيراميدز إنه سعيد بالفوز الذي حققه الفريق بهدفين دون مقابل على حساب أسوان وتسجيل الهدفين، موضحا أن الفريق قدم مواجهة قوية واستحق الفوز والثلاث نقاط، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين، بينما ظل أسوان يصارع الهبوط في المركز السادس عشر من الدورى.

وأشار عيسى إلى أن الفريق نجح في تعويض نتائجه الأخيرة وحقق انتصارين متتاليين في الدوري، وبغض النظر عن تسجيله للهدفين ولكنه سعيد بشدة بالأداء والفوز والثلاث نقاط، موضحا أن النتائج لم تكن مرضية واللاعبون تعاهدوا على التعويض والعودة بقوة وختام الدوري بصورة جيدة.

وشدد على أن الفريق عينه على المركز الثالث وإنهاء البطولة في هذا المركز، موضحا أنه يتمنى التواجد مع المنتخب في المعسكر المقبل لرغبته في تقديم نفسه بالصورة اللائقة ومساعدة المنتخب في مشواره المقبل بتصفيات كأس العالم.