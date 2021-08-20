شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا غدا.. وطارق مجدى للـ VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تعيين الحكم الدولى محمد الحنفى لإدارة مباراة الغد بين الزمالك وسيراميكا، ومعه طارق مجدى حكما لتقنية الفيديو.

وخاض الزمالك مرانه الختامى، مساء اليوم الخميس، استعدادا لخوض مباراته أمام سيراميكا ، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ستاد السويس الجديد، حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما تصدر جدول الرتيب برصيد 73 نقطة.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران اليوم الخميس، وحرص كارتيرون على شرح النقاط الفنية الخاصة بفريق سيراميكا، والدور المطلوب من كل لاعب من الزمالك خلال المباراة.

وطالب المدير الفنى من اللاعبين ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات بالشكل المطلوب، من أجل تحقيق هدف الفريق من اللقاء بحصد الثلاث نقاط.

فيما خصع الثنائى محمود حمدى "الونش" ومحمد عبد الشافى لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لتدريبات إضافية خلال المران، حيث يسعى الجهاز الفنى للفريق لتجهيز اللاعبين لمواجهة سيراميكا بعد غيابهما عن لقاء وادى دجلة الأخير بسبب تراكم الإنذارات.