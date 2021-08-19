الامارات | "البركان" يُحدث تصدع في "بيت العميد".. انطلاقة قوية لعجمان في دوري أدنوك

شكرا لقرائتكم خبر عن "البركان" يُحدث تصدع في "بيت العميد".. انطلاقة قوية لعجمان في دوري أدنوك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق عجمان أفضل انطلاقه له في دوري ادنوك للمحترفين، وتمكن من تحقيق فوز كبير وعريض على مستضيفه النصر بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الافتتاحية من المسابقة والتي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد راشد بن سعيد.

وأعاد البرتقالي للأذهان الفوز الذي حققه على النصر في الجولة الافتتاحية من المسابقة في موسم 2019-2020.

وتقدم عجمان مبكراً، عن طريق الكولمبي يورليس مينا، في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء، مستغلاً تقدم الحارس أحمد شمبيه وسدد الكرة لحظة تقدمه من مرماه، بفضل تمريرة ساحرة من البرازيلي لياندرو ضرب بها دفاع العميد.

وأضاف التونسي فراس بالعربي الهدف الثاني لـ"البرتقالي" في الدقيقة 52، من زمن اللقاء، من هدية منحها له زميله البرازيلي لياندرو، ووضعها بمهارة على يسار الحارس البديل عبدالله التميمي، الذي حل مكان أحمد شامبيه المصاب.

وواصل فراس بالعربي تألق في المباراة وتمكن من إضافة الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه، بعدها بأربعة دقائق، بكرة مُكررة من زميله لياندور ، ليقضي على أماله العميد في العودة للمباراة.

ووضح التأثير الإيجابي للصفقات الجديدة في عجمان خاصة الثلاثي العربي ومينا ولياندرو وأبوبكر والذين نجحوا في استغلال الأخطاء الدفاعية للنصر في التمركز والاندفاع الهجومي دون حساب ما مكنهم من استغلال المساحات وتسجيل ثلاثة أهداف وكان من الممكن أن تزيد حصيلة الأهداف لو تم استغلال الفرص التي سنحت لهم في الكثير من فترات المباراة.

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