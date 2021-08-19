الامارات | سالم غالب يحرز أول ذهبية لسباحة الإمارات في البطولة الخليجية

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم غالب يحرز أول ذهبية لسباحة الإمارات في البطولة الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز سباح منتخب الإمارت للشباب سالم غالب، أول ميدالية ذهبية للإمارات في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للألعاب المائية رقم 28 المقامة في قطر، وذلك في مستهل منافسات البطولة التي بدأ صباح الخميس وتستمر حتى 22 أغسطس.

وأحرز سالم غالب، ذهبيته الأولى في البطولة بسباق 100 متر فراشة للشباب تحت 17 سنة، بزمن 57:78 ثانية، بينما جاء في المركز الثاني سباح قطر وحل في المركز الثالث والميدالية البرونزية سباح الكويت.

ونجح سباح منتخبنا الوطني حسين عبدالله الصايغ في إحراز الميدالية الثانية للإمارات وهي برونزية سباق 400 متر حرة ناشئين تحت 14 سنة لينتهي اليوم الأول في خليجي الدوحة بحصيلة ميداليتين للإمارات ذهبية وبرونزية، وتشارك منتخبات الإمارات للسباحة في أربع فئات وهي الأشبال والناشئين والشباب والعمومي.

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