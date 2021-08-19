«ليه كده حسبي الله ونعم الوكيل».. هل تدهورت حالة مؤمن زكريا؟.. أحمد السقا يقلق الجماهير بصورة.. وزوجته توضح

الشارقة - اميمة ياسر - مرة جديدة، تدهورت الحالة الصحية للاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، حتى إن الفنان أحمد السقا نشر صورة للاعب في المستشفى طالبا الدعاء له، ما أثار قلق الجماهير، ليعود السقا ويحدّث ما نشره مؤكدا أن اللاعب بخير.

وكشف زكريا عباس الضوي، والد مؤمن آخر تطورات الحالة الصحية لنجله، مؤكدا أنه في بيته وسط أسرته، وحالته مستقرة للغاية ومطمئنة.

"الخبر وجع قلبي"

من جهتها، ردت زوجة زكريا على ما أثير خلال الساعات الماضية حول تدهور صحة نجم الأهلي، بنشرها تدوينة على صفحتها في "إنستجرام"، جاء فيها: "والله العظيم أنا شفت الخبر دا قلبي وجعني، ليه كده حسبي الله ونعم الوكيل، الخبر ده غير صحيح، مؤمن حس بدوار من حوالي 10 أيام، ووقع في بيته وجاله ارتجاج بسيط، وانتقل المستشفى وخرج، وهو بقاله أكتر من أسبوع في بيته، بلاش الكلام ده يا جماعة اتقوا الله وربنا يسترها عليه يارب ويشفيه بإذن الله". حسبما نشر موقع "العربية-نت".

أوضح الإعلامي هاني حتحوت، آخر تطورات الحالية الصحية لمؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر.

أكد هاني حتحوت، خلال برنامجه «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: استقرار الحالة الصحية لمؤمن زكريا وتواجده في المنزل، وأن رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، في تواصل مستمر مع أسرة مؤمن زكريا للاطمئنان عليه.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت شائعات حول تدهور الحالة الصحية لمؤمن زكريا.

وقال حتحوت: حالة مؤمن زكريا، كان تعرض لسقوط أدى لارتجاج خفيف في المخ، وتم نقله للمستشفى، ومتواجد في المنزل من السبت الماضي.

يشار إلى أن نجم المنتخب والنادي الأهلي يعاني منذ فترة من مرض ضمور العضلات، الذي أبعده عن ممارسة كرة القدم في الموسمين الماضيين.

ويعد ضمور العضلات من الأمراض سريعة الانتشار في الجسم، حيث إنه مع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في النطق.