الأرجنتيني بينيديتو من مرسيليا الى التشي على سبيل الاعارة

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





مدريد: انتقل مهاجم مرسيليا الفرنسي، الارجنتيني داريو بينيديتو الى صفوف التشي الاسباني على سبيل الاعارة الخميس كما اعلن الاخير.

وتم الاعلان عن عملية الانتقال من خلال شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي يظهر اللاعب متوجها بحديثه الى انصار التشي بقوله "التشي، انا هنا".

واشار النادي الى ان بينيديتو انتقل الى صفوفه على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد.

ولعب بينيديتو في صفوف بوكا جونيورز الارجنتيني من 2016 الى 2019 انتقل بعدها الى مرسيليا في صفقة بلغت 14 مليون يورو.

سجل في صفوف مرسيليا 16 هدفا في 58 مباراة في الدوري الفرنسي على مدى موسمين.