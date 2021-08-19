شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الشوربجى ونوران وهانيا لربع نهائى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثى المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، نوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، وهانيا الحمامى المصنفة السابعة، إلى الدور ربع النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الاسكواش.

- فوز هانيا الحمامى على الفرنسية مليسا ألفيش بنتيجة3-0 فى مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 11-4, 14-12.

- هزيمة مازن هشام أمام منافسه بول كول بنتبجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 5-11, 12-10, 7-11, 11-2, 11-4.

- فوز نوران جوهر على منافستها تيسنى إيفانز بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 13-11, 11-3

- فوز محمد الشوربجى على الفرنسى بابتيستى ماسوتى بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7, 8-11, 13-11, 11-7.

ولحق الثلاثى المتأهل بمنافسات اليوم بزملائهم السبعة الذين تأهلوا عن منافسات الأمس وهم: نور الشربينى، على فرج، مصطفى عسل، مروان الشوربجى، نادين شاهين، يوسف سليمان، وروان العربى، وبذلك تضمن مصر 10 مقاعد فى ربع النهائى بمنافسات الرجال والسيدات.