شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 19 – 8 – 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك العديد من الأحداث اليوم الخميس 19 – 8 – 2021، والتى جاء أبرزها اختتام الفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعداداته لخوض مباراته أمام سيراميكا، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز أخبار الزمالك اليوم الخميس 19 – 8 – 2021.

- الزمالك يرفض الرحيل المجانى لرزاق سيسيه ويضمه إلى قائمته فى هذه الحالة

يرفض مسئولو الزمالك، خروج الايفوارى رزاق سيسيه جناح الفريق، معارا فى الموسم الجديد لكون عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل وسيتم الموافقة على إعارته لمدة موسم جديد فى حالة واحدة تتمثل فى تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل وحال عدم تجديد اللاعب لتعاقده وعدم تلقى عرض مالى قوى لبيعه سيتم قيده فى قائمة الفريق والاستفادة بجهوده فى الموسم المقبل حينما يتعافى من الإصابة التى لحقت به فى الركبة خلال فترة إعارته لنهاية الموسم الحالى مع الاتحاد السكندرى.

- شيكابالا يترقب البطولة رقم 15 فى تاريخه مع القلعة البيضاء.. إنفوجراف

اقترب نادى الزمالك من حصد لقب الدورى العام للمرة رقم 13 فى تاريخ القلعة البيضاء، بعدما هيمن على صدارة جدول الدورى برصيد 73 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه النادى الأهلى، صاحب المركز الثانى برصيد 69 نقط، وفى الحالة التتويج بالدورى سيحقق محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد القلعة البيضاء رقماً قياسياً فى تتويجه بالبطولات مع الفريق الأبيض.

- تفاصيل رسالة كارتيرون إلى لاعبى الزمالك قبل مواجهة سيراميكا

حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على التأكيد فى حديثه مع لاعبى الفريق إن لقب الدورى مازال لم يحسم وذلك قبل مواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

- تفاصيل تقسيمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا بالدورى

أجرى فريق الزمالك تقسيمة فنية قوية فى ختام مران اليوم بالسويس، استعدادا لمباراة سيراميكا، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ستاد السويس الجديد، حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما تصدر جدول الرتيب برصيد 73 نقطة.

- كارتيرون يشرح خطة مواجهة سيراميكا وتدريبات إضافية لـ الونش وعبد الشافى

خاض الزمالك مرانه الختامى، مساء اليوم الخميس، استعدادا لخوض مباراته أمام سيراميكا، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ستاد السويس الجديد، حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما تصدر جدول الرتيب برصيد 73 نقطة.

- فانجيلس أنجيلو مدرب سلة الزمالك يوقع رسمياً لمدة موسم واحد

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب في التعاقد مع اليوناني فانجيلس أنجيلو لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في الموسم المقبل ووقع المدرب اليوناني على عقود تدريب سلة الزمالك اليوم الخميس بمقر النادي بميت عقبة لمدة موسم واحد.

- الزمالك يمنح مهلة أخيرة للعضويات التى سقطت قبل 8 سنوات

تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، موافقة الجهة الإدارية ووزارة الرياضة بالسماح للأعضاء الذين سقطت عضويتهم قبل 8 سنوات بإعادة العضوية من جديد ومنحهم مهلة أخيرة بناء على طلب النادى.

- كارتيرون ينصح لاعبي الزمالك بالابتعاد عن السوشيال ميديا

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بعض النصائح للاعبي الفريق لعبور المرحلة المقبلة في الدورى والمتمثلة في المباريات الثلاثة الأخيرة لحسم اللقب هذا الموسم، بعد اقترابه من ميت عقبة.

- الزمالك يخطر المعارين بالعودة عقب نهاية الموسم لتحديد مصيرهم

أبلغت إدارة الكرة بنادي الزمالك جميع اللاعبين المعارين إلى أندية أخري في الموسم الحالي، بالعودة الي صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الحالي، وذلك تمهيدا لحسم مصيرهم سواء بالبقاء مع الزمالك او إعادة التسويق وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون بالتنسيق مع إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.