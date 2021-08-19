شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يُغرم إسلام فؤاد 5 آلاف جنيه بسبب الطرد أمام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع على العباسى، رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، برفقة عمر عبدالله المشرف العام على الكرة مع الجهاز الفني بقيادة خالد عيد لمعرفة أسباب هزيمة الفريق أمام الإنتاج الحربى في بطولة الدورى المصرى الممتاز، وقرر جهاز غزل المحلة خصم 5 آلاف جنية على المهاجم إسلام فؤاد عقب طرد اللاعب في مباراة الإنتاج الحربى الماضية التي خسره الفريق بنتيجة 3 / 1.

ويستعد غزل المحلة خلال الوقت الحالى لمواجهة فريق البنك الأهلى، المقرر لها بعد غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى ستقام على ملعب بتروسبورت.

ويسعى خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البنك الأهلى لضمان البقاء فى بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل بعد غياب الفوز عن فريق غزل المحلة 9 مباريات متتالية.

ويحتل المحلة المركز الرابع عشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة، وذلك بعدما حقق الفوز سبع مباريات والخسارة في 11 مباراة والتعادل في 13 مباراة ويتبقى للفريق ثلاث مباريات أمام البنك الأهلي باستاد بترو سبورت والمقاولون باستاد غزل المحلة وبيراميدز باستاد الدفاع الجوي.