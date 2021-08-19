شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يستبعد حارس إنبى للمباراة الرابعة أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، محمود جاد حار س مرمى الفريق البترولى من مواجهة طلائع الجيش المقرر لها غد الجمعة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى.

وغاب جاد عن مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل السلبى وبعدها لقاء الأهلى الذى حسمه المارد الأحمر بثنائية ومباراة الإسماعيلى الأخيرة التي فاز فيها إنبى 2-1 ليكون غياب الحارس عن مواجهة طلائع الجيش للمباراة الرابعة على التوالي.

وينتظر محمود جاد حسم العرض الذى تقدم به بيراميدز لضمه فى الساعات الماضية من خلال عقد جلسة مع والده لأخذ استشارته في الانتقال إلى الفريق السماوى من عدمه، دخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى إنبى من أجل ضم محمود جاد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل حاجة بيراميدز لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم الجديد.

وترغب إدارة بيراميدز فى تدعيم مركز حراسة المرمى فى ظل تعرض أحمد الشناوى لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وتواجد شريف إكرامى والمهدى سليمان فقط، بالوقت الحالى.