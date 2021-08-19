شكرا لقرائتكم خبر عن مقدمة البعثة البارالمبية تغادر إلى طوكيو لإنهاء إجراءات تسكين اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت مقدمة البعثة البارالمبية، إلى طوكيو استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 الشهر الجاري حتى 5 سبتمبر المقبل .

ويضم الفوج الاول النائبة الدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية وابراهيم امين مدير البعثة ودكتور احمد ادم نائب مدير البعثة ودكتور هاجد العنتبلى نائب رئيس اللجنة الطبية، وذلك من اجل إنهاء كافة ترتيبات الفوج الثانى للبعثة من اجراءات تسكين ومسحات كورونا حيث يضم الفوج الثانى جميع اللاعبين والأجهزة الفنية.

ومن المنتظر أن يغادر الفوج الثانى للبعثة السبت المقبل علي ان تصل العاصمة اليابانية طوكيو عصر الأحد 20 اغسطس.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية ، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين .