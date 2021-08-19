شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يلدغ أسوان بهدف إسلام عيسى فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدما على نظيره أسوان بهدف سجله إسلام عيسى فى الدقيقة "45 +3" من عمر المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة 32.

وأعلن اليوناني تاكيس جونياس وأحمد مصطفى بيبو المديران الفنيان لبيراميدز وأسوان تشكيلة المباراة التي تجمعهما في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة 32 من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق، خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود صابر، خط الهجوم: إبراهيم عادل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - عبد الله بكري - جون أنطوي - طارق طه - إبراهيم حسن - محمود حمادة - أحمد فتحي - دودو الجباس.

بينما جاء تشكيل أسوان كالتالى:عمر رضوان في حراسة المرمى، أحمد سالم صافى، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد العشري، الحسينى سمير، محمد خليفة، أحمد الألفى، أحمد صغيري، محمد أسامة، مانويل إيجيبتور.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 54 هدفاً.