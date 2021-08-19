شكرا لقرائتكم خبر عن وجوه جديدة فى قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال قائمة لاعبيه ،استعدادا للقاء وادى دجلة غدا ضمن منافسات الأسبوع الــ32 من بطولة الدورى المحلى.

القائمة شهدت الاستمرار فى ضم اللاعبين الشباب المميزين من الوجوه الجديدة مثل زياد طارق ومحمد سليمان فى إطار سياسة الجهاز الفنى لمنح الفرصة للجميع من أجل تجهيزهم استعدادا للموسم الجديد.

القائمة ضمت كل من ..

حارس مرمى ..محمد صبحى ،محمد مجدى ، عبد الرحمن صلاح

خط الدفاع .. باهر المحمدى ، مروان الصحراوى ، محمد هاشم ، حسين السيد ، محمد نصر ، مصطفى الزنارى ، محمد إيهاب .

خط الوسط .. عماد حمدى ، محمد حسن ،عمر الوحش ،أحمد مصطفى ، أحمد مدبولى ، محمد الشامى ، محمد عادل ، مصطفى فارس ، بابل ، محمد بيومى ، محمد الضرف ، محمود دونجا ، محمد سليمان ، محمد عبد السميع ، محمد صادق ، زياد طارق .

خط الهجوم .. شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف ، مروان شوقى ، شيلونجو.