شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 / 8 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة حضور الجماهير فى مباراة الفراعنة أمام انجولا يوم 1 سبتمبر المقبل فى افتتاح تصفيات كأس العالم 2022.

أجرى فريق الزمالك تقسيمة فنية قوية فى ختام مران اليوم بالسويس، استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ستاد السويس الجديد، حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما تصدر جدول الرتيب برصيد 73 نقطة.

خاض الزمالك مرانه الختامى، مساء اليوم الخميس، استعدادا لخوض مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ستاد السويس الجديد، حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما تصدر جدول الرتيب برصيد 73 نقطة.

طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة حضور الجماهير فى مباراة الفراعنة أمام انجولا يوم 1 سبتمبر المقبل فى افتتاح تصفيات كأس العالم 2022.

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني قائمة فريقه التي ستواجه المصري البورسعيدي غدا الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري العام.

تسلم الجهاز الفنى لمنتخب مصر ، التقارير الطبية الخاصة بجميع لاعبى الفراعنة المصابين فى الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم رمضان صبحى ومحمد فاروق لاعبا بيراميدز ومحمد شريف وحسين الشحات لاعبا الأهلى، لمناقشتها وحسم مصيرهم من لحاق المعسكر المقبل من عدمه.

أنتظم الثنائى أيمن أشرف وحسين الشحات، لاعبا الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري، المقرر إقامتها مساء غد الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سفر أول وفد لبعثة مصر البارالمبية إلى طوكيو اليوم

تغادر مساء اليوم ، أول وفد للبعثة المصرية البارالمبية برئاسة دكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية إلى طوكيو للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية التى تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، حيث يقوم الوفد بإعداد الترتيبات الخاصة بالبعثة ، وحضور اجتماع اداري للبعثات المشاركة يوم السبت المقبل مع اللجنة المنظمة للدورة لمعرفة التعليمات النهائية الخاصة بالبطولة.

أعلن نادى الزمالك عن التعاقد رسميًا مع المدرب اليوناني فانجيلس أنجيلو لقيادة فريق الفريق الأول لكرة السلة في النادى ، ونشر الزمالك اليوم عبر حسابه الرسمي على تويتر: "اليوناني فانجيلس أنجيلو في مقر النادي في عقبة لأول مرة لبدء مهمته في قيادة الفريق الأول لكرة السلة فنيًا؛ في الموسم المقبل."