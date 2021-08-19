شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح مهلة أخيرة للعضويات التى سقطت قبل 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، موافقة الجهة الإدارية ووزارة الرياضة بالسماح للأعضاء الذين سقطت عضويتهم قبل 8 سنوات بإعادة العضوية من جديد ومنحهم مهلة أخيرة بناء على طلب النادى.

وصرح الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة والمشرف على ملف العضوية، للموقع الرسمى لنادى الزمالك، أنه يحق للأعضاء التجديد من خلال النظام الإلكترونى أو من خلال شباك الاشتراكات بالنادى.

وأضاف المندوه أن النادى سوف يغلق باب التجديد للاشتراكات خلال الأيام القليلة المقبلة بعدها سيتم فرض غرامات على العضوية وفقًا للائحة.

فيما اختتم فريق الزمالك مرانه اليوم بالسويس، استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ستاد السويس الجديد، حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما تصدر جدول الرتيب برصيد 73 نقطة.

وعقد كارتيرون جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران اليوم الخميس، وحرص كارتيرون على شرح النقاط الفنية الخاصة بفريق سيراميكا، والدور المطلوب من كل لاعب من الزمالك خلال المباراة.

وطالب المدير الفنى من اللاعبين ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات بالشكل المطلوب، من أجل تحقيق هدف الفريق من اللقاء بحصد الثلاث نقاط.

وحقق الزمالك الفوز على وادى دجلة، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 22 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فى الوقت الذى تعادل فيه الأهلى مع طلائع الجيش، سلبيًا، ليوسع الفارق بينه وبين الفارس الأبيض ليحتل المركز الثانى برصيد 69 نقطة، قبل 3 جولات من انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.