شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس التراجع عن إلغاء مسابقات دورى 2002 و2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة ، التراجع عن قرارها السابق بإلغاء مسابقات دورى 2002 و2004 فى الموسم الجديد، بعدما اعترض عدد كبير من الأندية على القرار وإبلاغ نيلو فينجادا المدير الفنى للجبلاية بهذا الأمر.

وتناقش اللجنة الثلاثية مع فينجادا حاليا التراجع عن القرار، والذى تم اتخاذه بداعى أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لا ينظم مسابقات لمواليد السنوات الزوجية مثل 2002 و2004، إلا أن فينجادا يرغب فى إقامة هذه المسابقات بشكل طبيعى.

وقاد فينجادا الزمالك موسم 2003-2004 وشهدت هذه الفترة العديد من التناقضات، حيث توج ببطولة الدوري بسجل قياسي دون هزيمة بعد الفوز بالبطولة العربية وكأس السوبر المصري السعودي، لكنه تلقى خسارة ثقيلة من الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا وخسر السوبر المصري.

وقاد المدرب البرتغالي الزمالك فى 59 مباراة، وفاز فى 42 مباراة وهُزم فى 8 مباريات وتعادل فى 9 مباريات.

الـ 59 مباراة كانت ضمن 7 بطولات:

- الدوري: توّج الزمالك بالبطولة برصيد 68 يليه الأهلي برصيد 59.

- كأس مصر: خرج من البطولة أمام الترسانة بركلات الترجيح.

- السوبر المصري: هُزم من الأهلي بركلات الترجيح.

- بطولة الأندية العربية الموحدة الثانية لكرة القدم: توّج بالبطولة على حساب نادي الكويت الكويتي.

- كأس السوبر "السعودي - المصري": توّج بالبطولة على حساب نادي اتحاد جدة السعودي.

- دوري أبطال العرب: حل بالمركز الثالث.

- دوري أبطال أفريقيا: خرج على يد الجيش الروندي بالهزيمة 4 -1 ذهابًا ثم الفوز إيابًا بـ 3 - 2.

وتولى فينجادا قيادة منتخب مصر الأولمبي لكنه رحل بعد الفشل في التأهل لأولمبياد بكين 2008.

في موسم 2009 أعلن النادي الأهلي اعتذار المدير الفني الجديد للفريق البرتغالي نيلو فينجادا عن عدم تدريب الفريق بعد أيام من إعلانه رسميا خليفة لمواطنه مانويل جوزيه.