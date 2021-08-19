شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتسلم الاستغناء الخاص بثنائى سلة سموحة العزب وسرحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم النادى الأهلى الاستغناء الخاص بالثنائي عمر عزب ومروان سرحان لاعبا فريق كرة السلة بنادى سموحة، بعد نجاح الإدارة الحمراء في التعاقد مع ثنائي سلة الفريق السكندري.

وحضر مندوب الاهلى الى سموحة اليوم الخميس وسلم مسئولى سموحة الشيك الخاص بالمقابل المادى الصفقة قبل أن يحصل على الاستغناء الخاص بعزب وسرحان، وبالتالى أصبح اللاعبان على ذمة الاهلى رسميا .

كان مسئولى الاهلى دخلوا فى مفاوضات مع نظرائهم بسموحة لاتمام انتقال الثنائي للقلعة الحمراء سواء بالبيع او مقابل استبدال لاعبين ، وهو ما تم حسمه من جانب الفريق الازرق وفقا لوجهة نظر المدير الفنى لسموحة فى الصفقة ومدى حاجته لجهود اللاعبان الفترة المقبلة.