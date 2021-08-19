مدرب جنوب إفريقيا: أتمنى انتقال بيرسي تاو للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا بأنه يتمنى أن ينتقل لاعبه بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي إلى الأهلي من أجل العمل مجددًا مع بيتسو موسيماني.

وقال بروس في تصريحاته اليوم الخميس: "بيرسي تاو، أتمنى بكل صدق أن يرحل عن برايتون، وينتقل إلى فريق جديد".

وتابع: "هناك حديث عن مصر، بيتسو الذي يعمل في الأهلي، يجب أن يكون شيء جيد للغاية بالنسبة له، لأن الفريق يمتلك مدرب يعرفه جيدًا".

وأعلن بيتسو موسيماني بشكل صريح رغبته في التعاقد مع بيرسي تاو خلال موسم الانتقالات الصيفية القادم، وهو الأمر الذي عمل عليه الأهلي ولا يتبقى في هذا العمل سوى الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وانضم بيرسي تاو إلى قائمة منتخب جنوب إفريقيا التي أعلن عنها المدير الفني صباح اليوم، من أجل بداية مرحلة المجموعات في تصفيات كأس العالم 2022.