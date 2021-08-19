مصطفى يصنع هدفًا في تعادل جالاتا سراي بتمهيدي يوروبا ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تعادل جالاتا سراي التركي مع راندرز الدنماركي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن ذهاب المرحلة النهائية من الأدوار التمهيدية المؤهلة للدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

ولعب المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي مع جالاتا سراي، حتى قرر المدير الفني استبداله في ربع الساعة الأخيرة من المباراة، ليشارك بدلًا منه راداميل فالكاو.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كما يلي: فرناندو موسليرا، دياندري يدلين، تايلان، ألباصلان أوزتورك، فان أنهولت، كريم أكتوركوغلو، أمري أكبابا، بيركان، كريستيان لوينداما، إمري كلنتش، مصطفى محمد.

أحداث المباراة

صنع مصطفى محمد هدف التقدم لصالح جالاتا سراي في الدقيقة 25 بعدما منح الكرة لزميله أكتور كوغلو الذي سددها من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك أصحاب الأرض بعدما ارتطمت في ساق المدافع، وخدعت حارس المرمى.

وتمكن راندرز من التعادل في الدقيقة 54 من عمر المباراة، بعد كرة بدأت من رمية تماس، أرسلت مباشرة لعمق منطقة الجزاء، وحاول كل فريق السيطرة عليها، حتى وصلت إلى فريدريك لاونبورج الذي أسكنها في الشباك.

وكاد مصطفى محمد يعيد جالات اسراي للتقدم بطريقته المفضلة في الدقيقة 59 بعدما استقبل عرضية فان أنهولت من الجانب الأيسر برأسية من الوضع طائرًا، لكن حارس الفريق الدنماركي أمسك بها.

واستبدل فاتح تريم في الدقيقة 76، مصطفى محمد؛ ليشارك بدلًا منه المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو.

وأهدر سفيان فيغولي فرصة مركبة من أجل التقدم في الدقيقة 83 من عمر المباراة بعد خطأ دفاع للمنافس، حيث قطع الكرة وانطلق لمواجهة الحارس وسدد الكرة وارتدت له قبل أن يسددها مجددًا لكنها تحولت لضربة مرمى.

ويتبقى أمام جالاتا سراي لقاء العودة الأسبوع المقبل في تركيا، بعد التعادل خارج الأرض من أجل حسم التأهل لمجموعات الدوري الأوروبي.