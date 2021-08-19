نقطة واحدة للهبوط.. بيراميدز يُسقط أسوان بهدفين ويُنهي على أحلامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

حقق بيراميدز الفوز على أسوان، بهدفين نظيفين، بالجولة الـ32 من مسابقة الدوري.

وسجل إسلام عيسى الهدفين، جاء الأول في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني بالطريقة ذاتها في الدقيقة 90.

ورفع بيراميدز رصيده لـ49 نقطة في المركز الرابع، بنفس رصيد المصري، ولكن أفضلية للفريق البورسعيدي لخوض مباراة أقل.

أما أسوان فبقي في المركز الـ16، برصيد 27 نقطة، ويفصله نقطة واحدة عن الهبوط.

وقد لا ينتظر أسوان للجولة الـ33 المقبلة، ويهبط مباشرة في حالة تعادل أو فوز البنك الأهلي أمام غزل المحلة يوم السبت المقبل في الجولة ذاتها.