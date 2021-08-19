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22 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة المصري بالدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة المصري في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري، والمقررة في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ستاد الإسكندرية.

وعاد بدر بانون لقائمة المباراة بعد شفائه من فيروس ، فيما يغيب سعد سمير، وجونيور أجايي للإصابة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، ومصطفى شوبير.

الدفاع: محمود وحيد، علي معلول، بدر بانون، رامي ربيعه، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، ومحمد هاني.

الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، أكرم توفيق، عمرو السولية، وأحمد نبيل كوكا.

وسط الهجوم: مجدي أفشة، محمود كهربا، حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: والتر بواليا، صلاح محسن، ومروان محسن.

ويدخل الأهلي مباراة المصري ورصيده ٦٩ نقطة، فيما يحل المصري في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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