شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الاردني..الديربي أخضر

شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الاردني للمحترفين، في قمة مباريات اليوم الخميس 19 أغسطس 2021 ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر.

حسم الوحدات لقاء الديربي أمام الفيصلي بنتيجة 2-صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد الملك عبدالله الثاني بمدينة القويسمة.

تقدم الوحدات بالهدف الاول عند الدقيقة 37 من ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب “فراس شلباية” بعد ان وضع الكرة في ناحية والحارس بناحية.

وقبل انطلاق صافرة نهاية الشوط الاول أضاف الوحدات الهدف الثاني عبر اللاعب “محمود زعترة” بعد ان استغل تمريرة نموذجية ضرب بها مصيدة تسلل الفيصلي وانطلق داخل منطقة الجزاء وسدد في الزاوية الضيقة داخل الشباك.

بهذا الفوز استعاد الوحدات صدارة جدول ترتيب الدوري الاردني ورفع رصيده الى النقطة 32، بفارق نقطتين عن كلا من السلط والرمثا (ثاني وثالث الترتيب على التوالي)، في المقابل تجمد رصيد الفيصلي عند 26 نقطة في المركز الرابع.

وظهر اليوم الفيصلي بثوب فني جديد بقيادة المدرب العراقي حكيم شاكر، الذي كان يسعى إلى أخذ ثأر النسر الأزرق من الوحدات، وتقليص فارق النقاط لتعزيز حظوظه في استرداد اللقب، لكنه فشل في تحقيق ذلك.

الجدير بالذكر أن فريق الوحدات فاز في آخر 4 مواجهات جمعته بـ الفيصلي، 3 منها في الدوري الاردني آخرها مباراة الدور الأول من الموسم الجاري بنتيجة (1-0)، أما المواجهة الرابعة كانت في نصف نهائي درع الاتحاد الاردني.

شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الاردني