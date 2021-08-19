شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والحزم في الدوري السعودي..باولينيو يفتتح اهدافه مع الراقي

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والحزم في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الخميس 19 أغسطس 2021.

قلب أهلي جدة تأخره بهدفين في الشوط الاول الى تعادل 2-2 أمام مضيفه الحزم، في المباراة التي جمعتهم على ملعب الأخير بمدينة الرس.

بهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ورفع الاهلي رصيده الى النقطة الثانية في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما رفع الحزم رصيده الى النقطة الثانية في المركز التاسع.

انتهى الشوط الاول بتفوق الحزم بهدفين نظيفين، سجل الهدف اللاعب السويدي “كارلوس ستراندبيرج” في الدقيقة 35، من صناعة نموذجية من زميله الهولندي “أولا جون” الذي أرسل كرة عرضية على رأس كارلوس المتمركز أمام المرمى.

وبعد مرور أقل من 5 دقائق أضاف “أولا جون” الهدف الثاني للحزم من تصويبة صاروخية بالقدم اليمنى ذهبت في زاوية صعبة على حارس الاهلي محمد العويس.

وخلال الشوط الثاني أنتفض الراقي ومن ركلة جزاء قلص الفارق الى هدف بعد أن أنبرى للكرة اللاعب “إزغان إليوسكي” واسكنها في شباك داوود آل سعيد في الدقيقة 78.

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة تحديداً عند الدقيقة 84 أستغل الوافد الجديد لفريق أهلي جدة البرازيلي “باولينيو” لضربة ركنية وتابع الكرة بنجاح داخل الشباك مسجلاً هدفه الأول مع الفريق.

كان الاهلي قد خرج بأقل الخسائر في الجولة الافتتاحية أمام الفيصلي، بعدما انتزع تعادلًا ثمينًا في ظل الأزمة التي يمر بها الفريق بسبب شهادة الكفاءة المالية، والتي حرمته من خدمات صفقاته الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الصيفي 2021.

وأبرم الاهلي 5 صفقات من العيار الثقيل، حيث ضم المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، والظهير الأيسر المقدوني إزجان أليوسكي، ولاعب الوسط الكرواتي فيليب براداريتش، والجناح السنغالي الحسن نداو، بالإضافة إلى النجم البرازيلي خوسيه باولينيو.

وكان يسعى اليوم نادي الحزم بقيادة مدربه البرتغالي هيلدر كريستوفاو لتحقيق الانتصار التاريخي الثاني على الاهلي في دوري المحترفين الذي انطلق لأول مرة في موسم 2008، والأول له في موسم 2021/2022.

وتواجه الاهلي والحزم في 10 مناسبات سابقة بالدوري السعودي للمحترفين، فاز الراقي في 7 مواجهات، مقابل انتصار وحيد للحزم، بينما سيطر التعادل على مباراتين.

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والحزم في الدوري السعودي