شباب الاهلي دبي يستهل مشواره في الدوري بفوز صعب أمام نادي الامارات

تعرف على نتيجة مباراة شباب الاهلي دبي والامارات في الجولة الاولى من الدوري الدوري الاماراتي (دوري الخليج العربي الاماراتي)، ضمن مباريات اليوم الخميس 19 أغسطس 2021.

استهل شباب الاهلي دبي مشواره في بطولة دوري الخليج العربي الاماراتي بفوز صعب أمام الصاعد حديثاً نادي الامارات بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب الأخير بإمارة رأس الخيمة.

ويدين شباب الاهلي دبي للاعبه “ماجد حسن” الذي سجل هدف الفوز، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 62.

وشهدت المباراة إهدار البرازيلي “كارلوس إدواردو” لاعب شباب الأهلي لضربة جزاء في الدقيقة 34، حيث سدد الكرة في العارضة.

وتستأنف مباريات المرحلة بمباراة أخرى تقام اليوم الخميس وتجمع بين عجمان وضيفه النصر، على أن تختتم يوم غد الجمعة بأربع مباريات تجمع الجزيرة حامل اللقب مع الظفرة والعين مع مضيفه خورفكان، فيما يستضيف بني ياس فريق الوصل، ويستضيف الشارقة اتحاد كلباء.

حسم التعادل السلبي الشوط الاول، وجاء التهديد الأول الحقيقي لشباب الأهلي في الدقيقة 20، برأسية قوية من وليد عباس، تصدى لها علي صقر حارس مرمى فريق الإمارات.

وشهدت الدقيقة 30 قمة الإثارة، بعدما تدخلت تقنية الفيديو لتلغي الهدف الأول لأصحاب الأرض، وتحتسب ركلة جزاء للضيوف، إثر عرقلة حدثت قبل تسجيل الهدف، ولكن حرم القائم شباب الأهلي من فرصة التقدم، بعدما تصدى لركلة الجزاء التي نفذها كارلوس إدواردو، ليهدر شباب الأهلي 3 ركلات جزاء من آخر 7 تحصل عليها في دوري المحترفين.

وعاد علي صقر، حارس الإمارات، للتألق، بالتصدي لانفراد يحيى الغساني، ورأسية إيجور جيسوس، وسط دقائق مثيرة قبل نهاية الشوط الأول.

وظهر لاعبو شباب الأهلي بشكل مغاير في الشوط الثاني، وكانت لهم الأفضلية، وجاءت الدقيقة 62 لتشهد الهدف الأول للضيوف، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عن طريق ماجد حسن، الذي سجل 3 أهداف من إجمالي 4 جاءت من خارج منطقة الجزاء في دوري المحترفين.

ودخل شباب الاهلي دبي اللقاء بمعنويات عالية بعد تتويجه بلقب كأس رئيس الدولة الاماراتي عقب تغلبه في المباراة النهائية على النصر بنتيجة 2-1، يوم 16-5-2021 والتي استضافها ستاد هزع بن زايد.

يذكر ان شباب الاهلي دبي قد واجه مضيفه نادي الامارات في ربع نهائي كأس الامارات الموسم الماضي، وفاز وقتها الفرسان الحمر بنتيجة 2-صفر، في المباراة التي أقيمت على ستاد راشد يوم 22-12-2020.

كان شباب الاهلي دبي قد أنهى دوري الخليج العربي الاماراتي الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الجزيرة بطل المسابقة.

على الجانب الآخر صعد نادي الامارات الى دوري الخليج العربي للمحترفين بعد ان احتل المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى برصيد 41 نقطة، والذي تصدره فريق العروبة برصيد 44 نقطة.

شاهد فيديو اهداف مباراة شباب الاهلي دبي ونادي الامارات اليوم الخميس 19 أغسطس 2021